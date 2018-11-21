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صحة دمياط: نقل مرضى الغسيل الكلوى من مستشفى فارسكور مؤقتًا لأعمال الصيانة

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 01:16 م
صحة دمياط: نقل مرضى الغسيل الكلوى من مستشفى فارسكور مؤقتًا لأعمال الصيانة الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة بدمياط
دمياط - معتز الشربينى
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قال الدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة بدمياط، إنه نظرا لوجود أعمال صيانة شاملة بوحدة معالجة المياه بقسم الكلى الصناعى بمستشفى فارسكور المركزى تم نقل مرضى الغسيل الكلوى بصفة مؤقتة من مستشفى فارسكور المركزى إلى مستشفى الروضة المركزى، وذلك لمدة أسبوعين بناءً على تعليمات الشركة المسئولة عن الصيانة والوكيل الوحيد لوحدة معالجة المياه.

 

وأضاف الخطيب فى بيان، أنه سيتم عودة المرضى لمستشفى فارسكور المركزى فورًا بعد الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة لوحدة معالجة المياه.

 


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