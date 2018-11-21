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شاهد مراحل إعادة إعمار قرية الروضة بشمال سيناء برعاية أحمد أبو هشيمة

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 08:52 م
شاهد مراحل إعادة إعمار قرية الروضة بشمال سيناء برعاية أحمد أبو هشيمة المهندس أحمد أبوهشيمة ، رجل الأعمال
كتب محمود العمرى
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أعلن المهندس أحمد أبوهشيمة، رجل الأعمال، ورئيس مجلس إدارة حديد المصريين، عن انتهاء تنمية قرية الروضة التابعة لمركز بئر العبد فى محافظة شمال سيناء من خلال التعاون بين مجموعة "حديد المصريين" مع جمعية الأورمان ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وذلك ضمن مبادرة إعمار القرى الاكثر احتياجا فى مصر.

 

وينشر " اليوم السابع" فيديو عن أعمال التطوير التى تمت فى القرية، وبناء المنازل للأهالى المتضررين هناك، والتى شملت فرش وتطوير 54 منزل، وفرش كامل لهم، و24 مشروع صغير، وتزيع 50 روؤس ماشية، وتوزيع 10 أجهزة تعويضية لذوى الاحتياجات الخاصة.

 

وكان "أبو هشيمة" كتب على حسابه على "تويتر"، "انتهت مجموعة حديد المصريين بالتعاون مع جمعية الأورمان ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى من إعادة إعمار قرية الروضة بمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.. التنمية وإعادة الإعمار سلاحنا لمواجهة الإرهاب والأفكار المتطرفة".

 


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