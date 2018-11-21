سقوط عاطل أثناء بيع مشغولات بالمطرية ويعترف: سرقتهم من شقة بالشيخ زايد

كتب إبراهيم أحمد

نجح رجال مباحث القاهرة، فى القبض على عاطل، أثناء محاولته بيع كمية من المشغولات الذهبية داخل محل بمنطقة المطرية، والذى اعترف بأنه وراء سرقة المشغولات من شقة فى الشيخ زايد، وتم إحالته للنيابة التى باشرت التحقيق.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، بلاغا من أحد أصحاب محلات بيع المشغولات الذهبية، مفادها قيام أحد الأشخاص بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث، وتمكنوا من ضبطه وتبين أنه "محمد س ع" 45 سنة، عاطل، ومقيم الأميرية، مسجل خطر سرقات عامة، والسابق اتهامه فى 17 قضية أخرهم "سرقة متنوعة"، وبحوزته مشغولات ذهبية عبارة عن 5 جنية، أسورة علي شكل ثعبان، 3 خواتم، سلسلة ودلاية.

وبمناقشته اعترف بسرقتها من داخل أحد المساكن فى الشيخ زايد، بأسلوب "كسر الباب"، وبالاستعلام من قسم شرطة الشيخ زايد، أمكن التوصل للمجنى عليه، وتبين أنه "خالد ع ع"، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة التى تولت التحقيق.