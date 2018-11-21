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سفير مصر ببيروت يبحث آفاق التعاون المشترك مع وزير الطاقة والمياه اللبنانى

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 05:27 م
سفير مصر ببيروت يبحث آفاق التعاون المشترك مع وزير الطاقة والمياه اللبنانى سفير مصر فى لبنان نزيه النجارى
كتب : أحمد جمعة
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التقى السفير نزيه النجارى سفير مصر فى بيروت مع الوزير سيزار أبى خليل وزير الطاقة والمياه فى الحكومة اللبنانية، حيث بحثا إمكانية التعاون بين البلدين فى المجالات المتعلقة بالطاقة والغاز على ضوء الدور الذى تقوم به مصر فى هذا المجال بالمنطقة.

 

ويأتى ذلك فى إطار العلاقات المميزة التى تربط دائماً بين مصر ولبنان الشقيق.

 

ويُذكر أن منطقة شرق المتوسط تزخر بموارد الطاقة الواعدة والتى من المهم بحث كيفية تنميتها بالتعاون بين الدول العربية الشقيقة.

 

وأعربا عن ارتياحهما للجهود التى بُذلت للتوصُل لتسوية بشأن مديونية سابقة لصالح شركة "جاسكو" المصرية للغازات مع الحكومة اللبنانية.


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