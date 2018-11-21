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زحام مرورى بسبب تعطل سيارة ملاكى أعلى كوبرى السندباد وإصلاحات بمحور الشهيد

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 10:29 ص
زحام مرورى بسبب تعطل سيارة ملاكى أعلى كوبرى السندباد وإصلاحات بمحور الشهيد زحام مرورى-أرشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد
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ظهرت كثافات مرورية بمطلع كوبرى السندباد بسبب سيارة ملاكى معطلة أعلى الطريق للمتجه الى الكلية الحربية، مما أدى إلى توقف حركة المرور وانتقلت أوناش المرور، لسحب الكثافات المرورية من الطريق، كما تسبب أعمال إصلاحات لمحور الشهيد فى ظهور تباطؤ حركة السيارات اتجاه محور المشير وسط انتشار الخدمات.
 
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة فى كوبرى السندباد بسيارة ملاكى معطلة وأعمال إصلاحات بمحور الشهيد، تسببت فى كثافات مرورية، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .
 
 

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