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ريابكوف :لا استطيع تأكيد التقارير الأمريكية برفع موسكو عقوبات عن إيران

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 12:01 م
ريابكوف :لا استطيع تأكيد التقارير الأمريكية برفع موسكو عقوبات عن إيران بوتين
أ ش أ
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قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الأربعاء، بأنه لا يستطيع تأكيد المعلومات الصادرة عن وسائل الإعلام الأمريكية بشأن اقتراح قدمته بلاده للولايات المتحدة، يقضي برفع جزء من العقوبات عن طهران مقابل انسحاب تشكيلات عسكرية إيرانية من سوريا.

وأضاف ريابكوف في تصريحات للصحفيين اليوم، وفق ما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية- " فيما يتعلق بجانب محدد من رفع العقوبات الأمريكية مقابل شيء ما، فأنا لا أستطيع تأكيد ذلك".

وأضاف ريابكوف: "كانت هناك أفكار قريبة لكنها لا تتطابق مع ذلك وهي لم تتطور، لكننا نواصل البحث عما يمكن فعله في هذا المجال بالاتصال مع كل المشاركين وكل الأطراف التي نتحدث الآن عنها ".

وعلى صعيد آخر ، أفاد ريابكوف بأن بلاده تواصل مشاوراتها مع الاتحاد الأوروبي لإطلاق آلية مالية خاصة للتعامل مع إيران في ظل العقوبات الأميركية المفروضة على طهران قائلا:- "نحن منذ البداية انطلقنا من أن آلية الحماية الخاصة التي يدور الحديث حولها ستكون مفتوحة لانضمام دول أخرى، ليس فقط دول الاتحاد الأوروبي. للأسف حتى الآن زملاؤنا الأوروبيون ... لم يتمكنوا من إيجاد صيغة مناسبة، وصياغتها القانونية. هذه هي المسألة التي يستمرون بالعمل عليها".

وخلص ريابكوف أننا "نواصل المشورات معهم ونناقش مع الأصدقاء الإيرانيين كل هذه المسائل إنها إحدى عناصر النهج المتكامل في مهمة حماية خطة العمل الشاملة المشتركة من الدمار".

 


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