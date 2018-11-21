روسيا تدين مواطنين من آسيا الوسطى بالانتماء لجماعة محظورة فى سيبيريا

موسكو(أ ش أ)

أعلن جهاز الأمن الفيدرالى اليوم الأربعاء، إدانة اثنين من سكان آسيا الوسطى فى منطقة كراسنوياريسك فى سيبيريا لانضمامهم لحركة "نورجولار" المحظورة فى روسيا، إلا أن المتهمين لا يزالا طليقين.

وذكر الأمن الفيدرالى- فى تصريحاته لوكالة أنباء "تاس" الروسية- أنه أحبط الأنشطة الإجرامية لهذين المواطنين القاطنين بمدينة كراسنوياريسك والمنضمين لخلية محلية تابعة لحركة نورجولار، وقضت محاكم مقاطعة كراسنوياريسك سفيردلوفسكى ومقاطعة سوفيتسكى بالقاء القبض على المتهمين لتنفيذ عقوبة الجرائم المتهمين بارتكابها.

وتم توجيه تهمة الإدانة بالمشاركة فى أنشطة لمنظمة محظورة فى روسيا.

وأوضح الأمن الفيدرالى أن أحد المتهمين حُكم عليه بالسجن لمدة سنتين وحُكم على الآخر بغرامة قدرها 120 ألف روبل (1820 دولار أمريكى).