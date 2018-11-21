رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مديريات سوهاج بسبب تحذيرات هيئة الارصاد الجوية

سوهاج محمود مقبول

أعلن الدكتور أحمد الانصاري محافظ سوهاج رفع درجة الإستعداد القصوى بالمحافظة وجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، واتخاذ الإجراءات الإحترازية اللازمة تحسبا لعدم أستقرار فى الأحوال الجوية بدء من غدا الخميس 22 نوفمبر ، وذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وكلف المحافظ مديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية ، خاصة علي الطرق السريعة ، واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الاحوال الجوية وتفعيل غرف العمليات ، وتشكيل فريق عمل للتدخل السريع تحسبا لتداعيات سوء الاحوال الجوية والأمطار والسيول المحتملة حتي انتهاء تحذيرات الجهات المعنية ، ومراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة اى ظرف طارئ ، والتأكد من تطهير جميع مخرات السيول ، وتوفير كميات من المواد التموينية والبطاطين

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وأكد الانصاري علي جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة بسرعة رد الفعل في مواجهة الازمات والتعامل الفوري مع الحدث ، مشيرا الى تفعيل غرف الازمات بالوحدات المحلية والمديريات والعمل على مدار 24 ساعة لتلقى اية بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة سوهاج .

وكانت قد حذرت هيئة الأرصاد الجوية فى بيان لها اليوم من تعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ واحتمالية سقوط أمطار عزيرة وسيول بدء من غدا الخميس 22 نوفمبر ، وحتي الاحد القادم 26 نوفمبر ، حيث من المنتظر ان تخف حدة الأمطار