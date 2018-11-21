رئيس وزراء باكستان: نسعى للتعلم من تجربة ماليزيا الناجحة

كوالالمبور /أ ش أ/

قال رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان ، إن بلاده ترغب فى التعلم من ماليزيا وقيادتها، معربا عن إعجابه الشديد بنظيره الماليزى مهاتير محمد كرجل دولة تمكن من إحداث تغييرات جذرية فى بلاده.

وأضاف خان - فى مؤتمر صحفى نقلت قناة (جيو نيوز) الباكستانية مقتطفات منه اليوم /الأربعاء/ - أن باكستان ترغب فى التعلم من تجربة ماليزيا وكيف نجحت فى تحويل اقتصادها وتطويره ورفع دخل الفرد والناتج المحلى الإجمالى .

ودعا نظيره الماليزى إلى زيارة باكستان ليكون ضيف الشرف خلال الاحتفالات بالعيد الوطنى لباكستان فى 23 مارس القادم، فيما قبل مهاتير محمد الدعوة.

واتفق الزعيمان على زيادة جهودهما التعاونية لدعم القيم الحقيقية للإسلام فى المحافل الدولية مع تعزيز تضامن الأمة الإسلامية، كما أكد الجانبان على ضرورة عدم ربط الإرهاب بأى دين أو معتقد.