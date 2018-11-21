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رئيس الوفد يفصل 6 أعضاء من الحزب.. أبرزهم ياسر قورة ومحمد الحسينى

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 08:37 م
رئيس الوفد يفصل 6 أعضاء من الحزب.. أبرزهم ياسر قورة ومحمد الحسينى المستشار بهاء الدين أبو شقة
كتب أمين صالح
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أصدر حزب الوفد منذ قليل بيانا صحفيا مساء اليوم الأربعاء أكد فيه أنه بناء على قرار الهيئة العليا لحزب الوفد الصادر بتاريخ 20 نوفمبر 2018 بتفويض رئيس الحزب لإتخاذ مايلزم من إجراءات لمواجهة محاولات«البعض» لهدم الحزب وبنيانه وهى المحاولات التى يقوم بها بعض المرشحين الذين لم يوفقوا فى انتخابات الهيئة العليا الأخيرة والتى تم إجراؤها يوم 9 نوفمبر،وتأكيداً وتفعيلاً لنصوص اللائحة التى تمنح رئيس الحزب اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الحزب ومؤسساته، قرر المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الوفد، فصل عدد من هؤلاء المرشحين لخروجهم على الإلتزام الحزبى.
 
وأضاف البيان، أن القرار جاء لرفضهم قواعد العمل الديمقراطى، محاولين تشويه الوفد والتشكيك فى إرادة الهيئة الوفدية(الجمعية العمومية) التى قالت كلمتها، واختارت 50 مرشحاً لتمثيل الجمعية العمومية فى الهيئة العليا،واعتدوا بالقول واللفظ على قيادات الوفد ورموزه،من خلال اجتماع عقده عددٍ من الأشخاص يوم الأربعاء 21-11-2018، أصدروا على إثره بياناً تضمن عدواناً صريحاً على مؤسسات الحزب وقياداته بالمخالفة للائحة الحزب،وبشكل لايتفق مع التقاليد الوفدية.
 
 
وأعلن البيان أن المستشار بهاء الدين ابوشقة رئيس الوفد،استناداً إلى تفويض الهيئة العليا قرر،فصل عدد من الخارجين على الالتزام الحزبى وهم:
 
1- ياسر قورة
2- محمد الحسينى
3- محمد ابراهيم
4-أحمد عطالله
5-فتحى مرسى
6- شريف حمودة
 
وقرر رئيس الوفد دعوة الهيئة العليا ورؤساء اللجان العامة بالمحافظات واتحاد المرأة ولجان الشباب لإجتماع طارىء فى الخامسة من مساء الخميس 22-11-2018 لإتخاذ عدد آخر من القرارات اللازمة لحماية الحزب،واتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء الأعضاء سواء مايتعلق منها بالشق الجنائى أو المدنى لما لحق بالحزب من أضرار أصابت أشخاص وردت أسمائهم فى البيان سالف الذكر مما أحدث تأثيراً بالغ الضرر بمسيرة الوفد وبنيانه.

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حزب الوف

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محمد الحسيني

ياسر قورة




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