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رئيس الوزراء الباكستانى يصل ماليزيا فى زيارة تستغرق يومين

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 10:05 ص
رئيس الوزراء الباكستانى يصل ماليزيا فى زيارة تستغرق يومين رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان
إسلام آباد (أ ش أ)
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وصل رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان إلى كوالالمبور فى زيارة رسمية لماليزيا لمدة يومين.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية أن خان عقد اجتماعا مع نظيره الماليزى مهاتير محمد لبحث سبل التعاون والعلاقات بين البلدين؛ فضلا عن تحديد التعاون فى المجالات الجديدة فى المستقبل.

وشهد الدكتور مهاتير وعمران خان مراسم توقيع اتفاقية مشتركة للإلغاء الجزئى للتأشيرة بين البلدين، ما يعكس أهمية العلاقات الثنائية بين ماليزيا وباكستان.

ومن المقرر أن يلتقى عمران نائب الملك السلطان نظرين شاه الذى يقوم بمهام الملك بالإضافة إلى زيارة مقر مفوضية مكافحة الفساد الماليزية.

وفى عام 2017، بلغ إجمالى التجارة الثنائية بين البلدين 5.76 مليار رينجيت ماليزى، بنسبة زيادة 3.5 فى المائة مقارنة بعام 2016. وباكستان هى ثالث أكبر شريك تجارى لماليزيا بين دول جنوب آسيا.

 

 


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