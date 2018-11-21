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دواوين الوزارات × 24 ساعة.."الزراعة" تعلن توفير الأسمدة الشتوية لـ"القمح"

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 12:00 ص
دواوين الوزارات × 24 ساعة.."الزراعة" تعلن توفير الأسمدة الشتوية لـ"القمح" الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
إعداد – محمود راغب
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة الصحة:

وزيرة الصحة: توفير الألبان العلاجية للأطفال المصابين بأمراض التمثيل الغذائى بـ 10 مراكز بالجمهورية.. و"الرعاية الأساسية": المخزون الاستراتيجى يكفى 3 أشهر وضخ 500 ألف عبوة .. و95 % من المواليد يخضعون للكشف

تعرف على الإرشادات الغذائية للحفاظ على الصحة العامة × 10 معلومات

وزارة التربية والتعليم:

  وزير التعليم: استثناء الطلاب الموهوبين من مجموع الثانوية العامة فى تنسيق الجامعات بالقانون الجديد.. ويؤكد: احتساب الدرجة الأعلى لطلاب أولى ثانوى بالامتحانات التراكمية.. ومش عايزين نحاسب الحكومة على "الفسفوسة"

صور.. وزير التعليم يشرح كيفية احتساب درجات امتحان طلاب الصف الأول الثانوى

وزارة الأوقاف:

وزير الأوقاف: قضايا الزمن متغيرة وعلى الدعاة مواجهة القضايا العصرية

وزير الأوقاف:سنرسل الدعاة إلى أكاديمية الأزهر عند افتتاحها لتدريبهم

وزارة النقل:

المترو يتراجع ويعلن استمرار فتح محطة الأوبرا وعدم غلقها مساء اليوم

"السكة الحديد": حركة القطارات منتظمة على خطوط الهيئة

وزارة الزراعة:

"الزراعة" تعلن توفير الأسمدة الشتوية المدعمة لـ3.5 مليون فدان قمح

"الزراعة" تحدد 4 إجراءات لمواجهة الآفات الحشرية لأشجار الجوافة بشهر ديسمبر

وزارة التعليم العالى:

التعليم العالى تختتم فعاليات المرحلة الثانية لمشروع التنوع الثقافى بمدينة سيوة

وزير التعليم العالى يعلن صدور 6 قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية

وزارة القوى العاملة

القوى العاملة: تعيين 325 شابا.. وإصدار 1124 شهادة قياس مهارة بجنوب سيناء

فيديو وصور.. محمد سعفان يتفقد مشروع الجامعة التكنولوجية.. ويؤكد: توفر الأيدى العاملة


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صور.. وزير التعليم ينصح الطلاب الموهوبين بتنمية المهارات والأفكار

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