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حملة موسعة لإزالة الإشغالات والتعديات بمدينة أسيوط الجديدة

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 09:55 ص
حملة موسعة لإزالة الإشغالات والتعديات بمدينة أسيوط الجديدة حملة موسعة لإزالة الإشغالات والتعديات بمدينة أسيوط الجديدة
كتب أحمد حسن
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صرح المهندس أحمد إبراهيم محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، بأنه تم تنفيذ حملة موسعة لإزالة الإشغالات والتعديات بالمدينة، حيث قامت إدارات الأمن والتنمية والحركة بجهاز المدينة، بالتعاون مع شرطة تعمير الوجه القبلي، برئاسة المقدم محسن نايف، برفع وإزالة مجموعة من الإشغالات، وغرف من البلوك الأبيض بحرم الطريق الرئيسي داخل كردون المدينة، بجانب تنفيذ 4 إزالات فورية لبعض المتعدين على حرم الطريق داخل كردون المدينة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين.

وأكد المهندس أحمد إبراهيم محمد مواصلة الحملات لإزالة جميع أشكال المخالفات والإشغالات، تنفيذاً للقانون، وحفاظا على المظهر الجمالى للمدينة، ومنعاً لظهور أى عشوائيات بها.

حملة موسعة لإزالة الإشغالات والتعديات بمدينة أسيوط الجديدة (1)
حملة موسعة لإزالة الإشغالات والتعديات بمدينة أسيوط الجديدة (1)

 

حملة موسعة لإزالة الإشغالات والتعديات بمدينة أسيوط الجديدة (2)
حملة موسعة لإزالة الإشغالات والتعديات بمدينة أسيوط الجديدة (2)

 

 

حملة موسعة لإزالة الإشغالات والتعديات بمدينة أسيوط الجديدة (3)
حملة موسعة لإزالة الإشغالات والتعديات بمدينة أسيوط الجديدة (3)

 

 

حملة موسعة لإزالة الإشغالات والتعديات بمدينة أسيوط الجديدة (4)
حملة موسعة لإزالة الإشغالات والتعديات بمدينة أسيوط الجديدة (4)

 

 

حملة موسعة لإزالة الإشغالات والتعديات بمدينة أسيوط الجديدة (5)
حملة موسعة لإزالة الإشغالات والتعديات بمدينة أسيوط الجديدة (5)

 


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