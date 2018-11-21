حريق محدود بواحة سيوة.. والحماية المدنية تسيطر على النيران دون خسائر

كتب: محمود عبد الراضى - دينا الحسينى

صرح مصدر أمنى، بأن بعض المواقع الإخبارية قد تداولت خبر اندلاع حريق كبير فى أرض زراعية بالهنديلية التابعة لمنطقة جبل الدكرور بواحة سيوة، وأن حقيقة الواقعة تمثلت فى حدوث حريق محدود بمخلفات زراعية وهيش وبعض أشجار الزيتون الجافة على مناطق متعددة فى مساحة ثلاثة أفدنة بدائرة قسم سيوة بمطروح.

وقد تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده للمزارع المجاورة، دون حدوث أى خسائر مادية أو بشرية .

ويرجح أن يكون سبب الحريق قيام بعض المزارعين بالحقول المجاورة بتجميع الأعشاب الجافة والتخلص منها بالحرق، مما أدى لحدوث الحريق .