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حبس 3 أفارقة يتاجرون فى العملة وبحوزتهم 8 آلاف دولار و14 ألف جنيه بالبساتين

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 06:10 م
حبس 3 أفارقة يتاجرون فى العملة وبحوزتهم 8 آلاف دولار و14 ألف جنيه بالبساتين المتهمون
كتب على عبد الرحمن
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أمرت نيابة البساتين الجزئية، بحبس 3 أفارقة، 4 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامهم، بالاتجار فى النقد الأجنبى، خارج السوق المصرفى، بمنطقة البساتين، بعد ضبطهم وبحوزتهم 8830 دولار و14 ألف جنيه مصرى.

 

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة البساتين، معلومات مفادها قيام بعض الأشخاص بالتردد على شركات الصرافة، ويزاولون نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الاجنبى خارج السوق المصرفى بالمخالفة للقانون رقم 88 لسنة 2003.

 

ومن خلال التحريات تبين صحة المعلومات، فتم إستهدافهم وضبطهم أمام شركة الأميرة للصرافة، بمنطقة المعادي الجديدة، وتبين أنهم كل من "ألماها.أ" 28 سنة، تحمل إحدى الجنسيات الأفريقية، و"جاري.ر" 40 سنة، يحمل إحدى الجنسيات الأفريقية، عاطل، و"عدمون.غ" 26 سنة، يحمل إحدى الجنسيات الأفريقية، عاطل، أثناء إستقلالهم السيارة رقم 48229 ملاكى الدقهلية ماركة كيا سيراتو "مستأجرة".

 

كما عثر بحوزتهم على 8830 دولار أمريكى، 14 ألف جنية مصرى،  5 هاتف محمول، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق، وأصدرت قرارها السابق.


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