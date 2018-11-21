حبس مدرس بالبحيرة متهم بالتحرش جسديا بـ5 تلميذات بمدرسة ابتدائى

كتبت- فتحية الديب وناصر جودة

قررت نيابة قسم دمنهور، برئاسة أمير الوكيل، مدير النيابة، وبإشراف المستشار أحمد عاشور، المحامى العام لنيابات البحيرة، اليوم، حبس المدرس المتهم بالتحرش بعدد 5 تلميذات أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من عدد من أولياء الأمور بمدرسة التحرير الإبتدائية، الواقعة بنطاق دائرة قسم دمنهور، لتضررهم من " ع ت ن" 50 سنة مدرس رياضة، لتحرشهم بأطفالهم، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 9273 لسنة 2018 إدارى القسم.

وتبين من أقوال أولياء الأمور أمام، العقيد علاء فتح الله، مأمور القسم، والمقدم حسن قاسم، رئيس مباحث القسم، وهم "ص إ م" والى أمر الطفلة" أ" و" م م م ع" ولى أمر التلميذة" ب" و" أ م ن" ولى أمر التلميذة " ش" و" س ع أ ب" والى أمر التلميذة ج" بقيام المدرس بلمس أماكن حساسة بجسد أطفالهن وخوفهم من الأفصاح عن الأمر