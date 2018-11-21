حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريجان تزور ميناء هونج كونج

(رويترز)

وصلت حاملة الطائرات الامريكية رونالد ريجان الي ميناء هونج كونج اليوم الأربعاء (21 نوفمبر تشرين الثاني) في زيارة للميناء إلى جانب ثلاث سفن أخرى تابعة للبحرية الأمريكية.

وتأتي الزيارة بعد شهرين من منع الصين زيارة سفينة حربية أمريكية للميناء وسط توترات الحرب التجارية بين بكين وواشنطن.

وفي الشهر ذاته اقتربت سفينة حربية صينية من الاصطدام بسفينة أمريكية في بحر الصين الجنوبي خلال ما وصفه نائب الرئيس الأمريكي بمناورات "حرية الملاحة".

ومن المتوقع ان يلتقي الرئيس الامريكي دونالد ترامب مع نظيره الصيني شي جين بينغ في نهاية نوفمبر تشرين الثاني لإجراء محادثات قد تؤدي لتهدئة الحرب التجارية المتصاعدة.