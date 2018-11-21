حالة الطقس اليوم الأربعاء 21/11/2018 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الأربعاء ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس لطيف على السواحل الشمالية الشرقية معتدل على باقي الأنحاء نهارا بارد ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً: تميل درجات الى الانخفاض قليلا لتصبح حول معدلاتها العامة، وتكون الأجواء خريفية معتدلة بوجه عام، مع ظهور السحب على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح صباحاً خفيفة متغيرة الاتجاهات، تتحول بعد الظهر الى غربية معتدلة السرعة.

في خليج العقبة، الرياح: شمالية، خفيفة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 23 درجة مئوية.

ليلاً: يستمر ظهور السحب على ارتفاعات متوسطة وعالية، مع تواجد فرصة لهطول زخات خفيفة محلية من الأمطار في شرق وشمال المملكة، وتكون الأجواء باردة نسبياً بوجه عام، وتكون الرياح خفيفة متغيرة الاتجاهات.

الطقس فى فلسطين

يطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غالباً غائم، ولطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وخلال ساعات الليل تكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية على بعض المناطق،وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.