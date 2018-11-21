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حادث مروع وتهشم سيارتين أعلى كوبرى أكتوبر.. وأنباء عن حالات وفاة

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 02:54 ص
حادث مروع وتهشم سيارتين أعلى كوبرى أكتوبر.. وأنباء عن حالات وفاة تصادم سيارتين اعلى كوبرى اكتوبر
كتب : أحمد عبد الراضى
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أرسل قارئ، صور، ترصد لحظة إنقلاب وتصادم سيارتين أعلى كوبرى أكتوبر نتيجة السرعة الهائلة، مما أسفر الحادث عن وفاة 3 من مستقلى السيارتين، على حد قوله، موضحا أن إحدى السيارتين كانت تسير بسرعة هائلة وانحرفت على سيارة أخرى، مما أدى للتصادم المروع، وفور وقوع الحادث وصلت سيارات الإسعاف للتعامل مع المصابين وحالات الوفاة .  

 

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حادث سيارتين أعلى كوبرى أكتوبر 

 

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تهشم سيارة

 

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