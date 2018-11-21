جنايات القاهرة تقضى بالسجن المشدد 3 سنوات لموظف بتهمة حيازة مخدرات

كتب ــ عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة العباسية، بالسجن 3 سنوات، لموظف لاتهامه بحيازة مواد مخدرة .

صدر الحكم برئاسة محمد حسن اليمانى، وعضوية صلاح عبد الرحمن، ومحمود عارف، عمر شكرى، وسكرتاريةعصام ترك، ومحمد عطية.

وكشفت تحقيقات النيابة فى القضية 2343، المفيدة برقم236 قيام المتهم "فتحى. ع"، 53 سنة، موظف، أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش فى غير الاحوال المصرح بها قانونا.

وكشفت تحريات المباحث الجنائية أنه باستصدر إذن من النيابة العامة لضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم، لورود معلومات تفيد قيامه بالاتجار فى المواد المخدرة، عثر على عدد من اللفافات لجوهر الحشيس أقر بحيازته.

وثبت من تقرير المعمل الكيميائى أن المضبوطات لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.