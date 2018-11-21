جامعة سوهاج تجرى أول خطة للإخلاء في حالات الطوارئ

أجرت جامعة سوهاج اليوم خطة إخلاء لمبني المركزية في حالات الطوارئ، وذلك عن طريق تطبيق مجموعة من القواعد الإرشادية الواجب إتباعها من قبل العاملين او المتواجدين في مكان حدوث حالة الطوارئ، وذلك حرصاً من الجامعة للمحافظة علي سلامة وصحة العاملين و تفادي الأخطاء مستقبلاً، صرح بذلك الدكتور احمد عزيز رئيس الجامعة، وقال انه تم إخلاء المبني كاملاً، وتحديد نقاط التجمع الآمنة علي دفعتين احدهما امام مبني الادارة المركزية والأخرى خلف المبني، عن طريق اتباع اللوحات الإرشادية الواجب تنفيذها لضمان نجاح عمليات الإخلاء في حالات الطوارئ.

وأوضح اللواء حاتم صادق مدير إدارة الأمن الجامعي أنه تم الإخلاء فور سماع جرس إنذار الحريق، وذلك بتوجه العاملين إلى نقاط التجمع المحددة سلفاً، حيث تم الإستجابة فورا للخطة واخلاء المبني في زمن قياسي، مشيراً إلى أنه تم توفير سيارة إسعاف بطاقمها وأخري للإطفاء، حيث تم قطع التيار الكهربائي عن المبني، و إغلاق كافة الأبواب والنوافذ باستثناء المخارج المخصصة للإخلاء، وسوف يتم تكرار هذه الخطة علي فترات متباعدة بباقي مباني الجامعة.