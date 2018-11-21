تنفيذ 5881 حكما قضائيا فى حملة أمنية مكبرة بالقليوبية

تمكنت مباحث القليوبية، من ضبط 373 محكوما عليهم و10 أحكام جناية خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية والخطرة وذيول التشكيلات العصابية وكل ما من شأنه مخالفه القانون وإعادة الانضباط إلى الشارع القليوبى.

تلقى مدير أمن القليوبية اللواء رضا طبلية، إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائى، بضبط 373 محكوما عليهم بإجمالى أحكام منفذة 5881 حكم و815 حكم جزئي و207 حكم مستأنف، وتحصيل4607 جنيه غرامات وتحرير 242 مخالفة.

كما تم تحرير 132 قضية مرافق وهم 24 اشغال طريق - 14نظافه - 66 إزاله فوريه - 7 بائع متجول - 12 وصله كهربائيه _4 إزالة تنده - 4 فرش شاي - 1 إزالة كشك ] كما تم رفع 756 طن من القمامة. كما شنت المباحث حملة أسفرت جهودها عن فحص 26 شقة و67 من قاطنيها وجارى اتخاذ الإجراءات القانونيه حيالهم .