تقرير لوزارة الاتصالات: القاهرة الأعلى استخداما للإنترنت تليها الدلتا

كتبت: هبة السيد

تصدرت محافظة القاهرة التوزيع النسبى لمستخدمى الانترنت فائق السرعة ADSL فى مصر فى تقرير صادر عن وزارة الاتصالات عن الفترة التى تنتهى فى يوليو 2017، بنسبة 39% تليها محافظة الدلتا بنسبة 32% ثم الوجه القبلى 13% وتستحوذ مدن القناة على النسبة الأقل بنحو 6% .

كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إجمالى مستخدمى الإنترنت وكثافة انتشاره فى مصر، وبلغ عدد المستخدمين 33.70 مليون مستخدم خلال الفترة من 2016-2017، مرتفعة من 29.84 مليون مستخدم خلال الفترة من 2015-2016، و25.91 مليون مستخدم خلال الفترة من 2014-2015، و22.04 مليون مستخدم خلال الفترة من 2013-2014، و18.73 مليون مستخدم خلال الفترة من 2012-2013، ليبلغ متوسط معدل النمو خلال الخمس سنوات الأخيرة 15.83%.

فيما بلغت كثافة انتشار الإنترنت فى مصر بمعدل مستخدم لكل 100 من السكان، نسبة 41.3% خلال الفترة من 2016-2017، مرتفعة من 37.8% خلال الفترة من 2015-2016، 33.9% خلال الفترة من 2014-2015، 29.4% خلال الفترة من 2013-2014، 26.4% خلال الفترة من 2012-2013، ليبلغ متوسط معدل النمو خلال الخمس سنوات الأخيرة 12.94%.