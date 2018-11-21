video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 01:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تقرير لوزارة الاتصالات: القاهرة الأعلى استخداما للإنترنت تليها الدلتا

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 12:00 ص
تقرير لوزارة الاتصالات: القاهرة الأعلى استخداما للإنترنت تليها الدلتا الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
كتبت: هبة السيد
إضافة تعليق

تصدرت محافظة القاهرة التوزيع النسبى لمستخدمى الانترنت فائق السرعة ADSL فى مصر فى تقرير صادر عن وزارة الاتصالات عن الفترة التى تنتهى فى يوليو 2017،  بنسبة 39% تليها محافظة الدلتا بنسبة 32% ثم الوجه القبلى 13% وتستحوذ مدن القناة على النسبة الأقل بنحو 6% .

 كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إجمالى مستخدمى الإنترنت وكثافة انتشاره فى مصر، وبلغ عدد المستخدمين 33.70 مليون مستخدم خلال الفترة من 2016-2017، مرتفعة من 29.84 مليون مستخدم خلال الفترة من 2015-2016، و25.91 مليون مستخدم خلال الفترة من 2014-2015، و22.04 مليون مستخدم خلال الفترة من 2013-2014، و18.73 مليون مستخدم خلال الفترة من 2012-2013، ليبلغ متوسط معدل النمو خلال الخمس سنوات الأخيرة 15.83%.

 فيما بلغت كثافة انتشار الإنترنت فى مصر بمعدل مستخدم لكل 100 من السكان، نسبة 41.3% خلال الفترة من 2016-2017، مرتفعة من 37.8% خلال الفترة من 2015-2016، 33.9% خلال الفترة من 2014-2015، 29.4% خلال الفترة من 2013-2014، 26.4% خلال الفترة من 2012-2013، ليبلغ متوسط معدل النمو خلال الخمس سنوات الأخيرة 12.94%.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الاتصالات لـ"اليوم السابع": نركز على بناء الإنسان والتحول الرقمى بمعرض cairo ict

وزير الاتصالات يجتمع بالمجلس الأعلى للأمن السيبرانى بعد CAIRO ICT

وزارة الاتصالات

الانترنت

الانترنت فائق السرعة

كثافة الاستخدام

الدلتا

القاهرة

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
حتى الأن.. بيع 230 ألف كراسة شروط لوحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى

حتى الأن.. بيع 230 ألف كراسة شروط لوحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى

قيادى سابق بالإخوان: أيمن نور عميل CIA وأنقرة غاضبة من تحركاته دون علمها

قيادى سابق بالإخوان: أيمن نور عميل CIA وأنقرة غاضبة من تحركاته دون علمها

ملعب المصرى أزمة قائمة فى رأس اتحاد الكرة.. الأمن يتحفظ على إقامة مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز والإسماعيلى باستاد بورسعيد.. المسابقات تبحث عن حل.. والمصرى يهدد باللجوء لـ"فيفا" بعد غياب اللجنة

ملعب المصرى أزمة قائمة فى رأس اتحاد الكرة.. الأمن يتحفظ على إقامة مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز والإسماعيلى باستاد بورسعيد.. المسابقات تبحث عن حل.. والمصرى يهدد باللجوء لـ"فيفا" بعد غياب اللجنة

الملك سلمان وولى العهد خط أحمر.. عادل الجبير: تقارير الاستخبارات الأمريكية مبنية على تقييم وليست أدلة قاطعة.. ويؤكد: نقف على أرض صلبة ومحاولات التسييس مفضوحة.. وسنحصل على السلاح من أى مصدر حفاظا على أمن المملكة

الملك سلمان وولى العهد خط أحمر.. عادل الجبير: تقارير الاستخبارات الأمريكية مبنية على تقييم وليست أدلة قاطعة.. ويؤكد: نقف على أرض صلبة ومحاولات التسييس مفضوحة.. وسنحصل على السلاح من أى مصدر حفاظا على أمن المملكة

ماذا قدم الفراعنة الثلاثة للحصول على جائزة BBC لأفضل لاعب فى أفريقيا؟

ماذا قدم الفراعنة الثلاثة للحصول على جائزة BBC لأفضل لاعب فى أفريقيا؟

هى "الأنثى" الوحيدة التى تعرف الوفاء.. كيف نعى نجيب الريحانى كلبته

هى "الأنثى" الوحيدة التى تعرف الوفاء.. كيف نعى نجيب الريحانى كلبته

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة