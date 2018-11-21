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تفاصيل القبض على طبيب بالإسماعيلية نصب على زملائه فى مبالغ مالية

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 05:00 ص
تفاصيل القبض على طبيب بالإسماعيلية نصب على زملائه فى مبالغ مالية محمد على حسين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسماعيلية من القبض على طبيب بشرى بمديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية، بتهمة النصب على زملائه والحصول منهم على مبالغ مالية نظير إلحاقهم بدورات متخصصة فى إدارة المستشفيات وتسليمهم شهادات مزورة فى الإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود بلاغ للعميد إيهاب مصطفى رئيس مباحث الاموال العامة بالمديرية من "محمد.ح.م"31 عاما طبيب بشرى ومقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية وثلاثة أطباء آخرين بتضررهم من زميلهم "ب .م.ع" 33 عاما طبيب بشرى بمديرية الشئون الصحية بالاسماعيلية لقيامه بإيهامهم على غير الحقيقة بقدرته على الحاقهم بدورات الدبلومات وادارة المستشفيات مستغلا فى ذلك كونه يعمل مديرا لادارة القوافل الطبية بالمديرية وقام بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية "80 " ألف جنيه، ألا أنهم فوجئوا بإحضاره الشهادات لهم دون حضورهم للدورات وأوهمهم أنه بعلاقاته استطاع تسجيل أسمائهم واستخراج شهادات لهم وتلك الشهادات منسوب صدورها للمجلس الاعلى للدراسات والبحوث بجامعة القاهرة.

وأضاف المبلغون فى بلاغهم بأنه بالاستعلام عن هذه الشهادات تبين انها مزورة وانه لم يتم تسجيلهم باى دورة بالمجلس .

وبإجراء التحريات السرية اثبتت صدق ما جاء فى البلاغ وتمكن ضبط مباحث الاموال العامة من القبض على الطبيب وبمواجهته بما جاء فى البلاغ اعترف بارتكابه الواقعة وابدى استعداده لرد المبالغ المالية المستولى عليها وتم التحفظ على المتهم وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4021 لسنة 2018 ادارى قسم ثالث الاسماعيلية .

واستمع المستشار محمد الصادق رئيس نيابة ثالث الاسماعيلية لأقوال الاطباء، حيث جاء فى اقوالهم بان الطبيب المتهم اوهمهم بقدرته على استخراج شهادات علمية لهم نظير مبالغ مالية سيحصل عليها واوهمهم بقدرته على تسجيلهم فى الدورات الخاصة بادارة المستشفيات حتى يحصلون على درجات الترقى الاعلى .

وبمواجهة الطبيب باقوال المجنى عليهم ايد ما جاء بأقوالهم وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيق.


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