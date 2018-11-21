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"تعليم الوادى الجديد": اعتماد حركة ترقيات المعلمين على مستوى المحافظة

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 12:38 م
"تعليم الوادى الجديد": اعتماد حركة ترقيات المعلمين على مستوى المحافظة الدكتور إبراهيم التداوى وكيل تعليم الوادي الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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أعلن الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، أنه تم اعتماد حركة ترقيات السادة المعلمين على مستوى المحافظة، وذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات المتمثلة فى مراجعة ملفات الأكاديمية المهنية للمعلمين والمعتمدة بناءً على قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى رقم " 358" بتاريخ 19 من سبتمبر 2018 م.

 

وأضاف التداوى، أنه صدر قرار اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد رقم "265 " بتاريخ 23 من أكتوبر 2018 م وبعد مراجعة الإدارات التعليمية الخمس لكشوف الترقيات، مؤكدا على أنه سيتم صرف بدل الاعتماد اعتبارًا من 1 من نوفمبر 2018 م.

 

 


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