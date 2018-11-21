"تصديرى الصناعات الكيماوية" ينظم بعثة كبيرة لروسيا مطلع العام المقبل

كتب عبد الحليم سالم

ينظم المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة بعثة تجارية إلى روسيا مطلع العام المقبل.

صرح بذلك المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس، لافتا فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يتم التنسيق مع السفارة المصرية فى روسيا ومع مكتب التمثيل التجارى للتجهيز للبعثة والتى تتضمن لقاءت ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين المصرى والروسى.

وأشار أن البعثة تتضمن زيارة العديد من المصانع الروسية، وأيضا السعى لجذب الاستثمارات الروسية لمصر وزيادة الصادرات المصرية لروسيا فى ظل الخلل فى الميزان التجارى بين البلدين، حيث بلغت الصادرات المصرية لروسيا نحو 504,6 مليون دولار العام الماضى، بينما بلغت الواردات المصرية من روسيا نحو 6.2 مليار دولار.