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الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 07:36 ص
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ترامب يدافع عن استخدام إيفانكا حساباً بريدياً إلكترونياً خاصاً

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 07:31 ص
ترامب يدافع عن استخدام إيفانكا حساباً بريدياً إلكترونياً خاصاً ترامب وإيفانكا
(أ ف ب)
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دافع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشدّة عن استخدام ابنته إيفانكا حساباً بريدياً إلكترونياً خاصاً فى مراسلات رسميّة، معتبراً أنّ ما من مجال للمقارنة بين ما فعلته ابنته وما فعلته هيلارى كلينتون التى ارتكبت الخطأ نفسه أثناء تولّيها وزارة الخارجية.

وقال ترامب للصحفيين فى حديقة البيت الأبيض "لم تحصل أى عملية حذف (لأى رسالة إلكترونية)، خلافاً لهيلارى كلينتون".

وأضاف أنّ ابنته التى تشغل منصب مستشارة فى البيت الأبيض "لم تفعل شيئاً لإخفاء رسائلها الإلكترونية"، مشدّداً على أنّ "هذا أمر مختلف تماماً، الأمر برمّته هو أخبار كاذبة".

وكانت صحيفة واشنطن بوست ذكرت الإثنين أنّ إيفانكا ترامب استخدمت حساباً بريدياً الكترونياً خاصاً لإجراء مراسلات حكومية فى مخالفة لقواعد السجلاّت الفدرالية، مشيرةً إلى أنّ هذا الأمر اكتشفه مسؤولون فى البيت الأبيض أثناء مراجعتهم رسائل إلكترونية ردّاً على دعوى متعلّقة بالسجلاّت العامّة.

ونقلت الصحيفة عن متحدّث باسم محامى إيفانكا ترامب أنّها استخدمت بريداً الكترونياً خاصاً قبل أن يتمّ تبليغها بالقواعد، مضيفاً أنّ جميع رسائلها الالكترونية المتعلّقة بالحكومة، تم تسليمها قبل أشهر.

وكثيراً ما انتقد الرئيس دونالد ترامب منافسته الديموقراطية فى الانتخابات الرئاسية لاستخدامها خادماً خاصاً فى مراسلاتها الإلكترونية الرسمية عندما كانت وزيرة للخارجية.

 

         

 


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