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ترامب: العقوبات على إيران "قوية جدا" متوعدا بفرض المزيد

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 12:12 ص
ترامب: العقوبات على إيران "قوية جدا" متوعدا بفرض المزيد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ
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وصف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب العقوبات على إيران بأنها "قوية جداً" ومؤثرة بشكل كبير متوعداً بفرض المزيد منها على طهران فى الوقت الذى تَلْقى فيه بلاده دعماً فى هذه القضية.

وتوقع ترامب، فى حديث له مع صحفيين نقلته قناة "سى إن إن" الأمريكية اليوم /الثلاثاء/، إمكانية التوصل لاتفاقية "عادلة" ومساعدة الشعب الإيراني، حسب قوله. 
ووصف ترامب إيران بالفاعل السيء مشيراً فى حديثه هذا إلى ما يحدث فى سوريا. 
وحول العلاقات مع باكستان، قال ترامب إنه يريد من باكستان أن تساعد الولايات المتحدة الأمريكية فى مكافحة الإرهاب وأن الأخيرة لا تريد أن تدفع 1.3 مليار دولار سنوياً بدون أن تقوم بشيء. وأوضح ترامب أنه قطع المساعدات عن باكستان فى وقت سابق "لأنهم لا يساعدوننا". 
وأشار ترامب إلى أنه يرغب فى أن تتحسن العلاقات مع باكستان خلال الفترة القادمة.

 

 


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