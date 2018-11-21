تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات؛ متأثرة بتراجع عدد من أسواق المال العالمية.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.28%، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.38%، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.39%.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.04%، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.09%.

وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى أنهى جلسة تداول أمس الأول باللون الأحمر بعد أن وصل إلى مستوى المقاومة 14000 نقطة، وبدأ بالتراجع، متوقعة أن هذا التصحيح قد يصل في النهاية إلى المستوى 14،500 نقطة؛ ومع ذلك ، فإن انهيار الأسهم بالتأكيد سيؤثر علينا بشكل مؤقت على الأقل.

وأوصت مباشر، فى تقريرها اليومى، بالتداول الحذر وجنى الأرباح الجزئية، اعتبار كسر مستوى 13700 نقطة إشارة الخروج.