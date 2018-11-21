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تجديد حبس سامح سعودى 15يوما فى اتهامه بمشاركة جماعة إرهابية

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 04:17 م
تجديد حبس سامح سعودى 15يوما فى اتهامه بمشاركة جماعة إرهابية محكمة -أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس سامح سعودى، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة معه فى اتهامه بمشاركة جماعة إرهابية فى تنفيذ أغراضها. 
 
ووجهت النيابة للمتهم اتهامات بمشاركته مع جماعة إرهابية في الدعوة لاهدافها وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب والمشاركة في إتفاق جنائي الغرض منة إرتكاب جريمة إرهابية. 
 
ونسبت النيابة للمتهم اتهامات  مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والاشتراك فى اتفاق جنائى.
 

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