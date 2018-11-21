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تجديد حبس حسن البنا ومصطفى الأعصر 45 يوما لاتهامهما بنشر أخبار كاذبة

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 04:19 م
تجديد حبس حسن البنا ومصطفى الأعصر 45 يوما لاتهامهما بنشر أخبار كاذبة محكمة -أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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جددت محكمة جنايات جنوب القاهرة، حبس مصطفى الأعصر، وحسن البنا، 45 يوما على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 441 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، والمتهمين فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور. 
 
وكانت النيابة أمرت سابقا بحبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات فى القضية، ووجهت إليهم اتهامات بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والإنضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور. 
 

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