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تأجيل محاكمة ممرضة وعشيقها قتلا الزوج بدمياط لجلسة 19 فبراير المقبل

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 01:05 م
تأجيل محاكمة ممرضة وعشيقها قتلا الزوج بدمياط لجلسة 19 فبراير المقبل محكمه-ارشيفية
دمياط ــ عبده عبد الباري
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أجلت محكمة جنايات دمياط اليوم محاكمة طبيب بتهمة قتل ميكانيكي لجلسة 19 فبراير المقبل لتعذر إحضار المتهم من محبسه، نظرا لقيام مديرية أمن دمياط بتأمين تنفيذ حكم قضائى بهدم نادي عزبة اللحم بما عليه من منشآت وملاعب وتسليم الأرض لأصحابها بعد حصولهم على حكم قضائى في نزاع قضائي بدء منذ عام 1989.

وكانت النيابة العامة بدمياط قد قررت إحالة طبيب متهم بالاشتراك مع عشيقته الممرضة بقتل زوجها لمحكمة الجنايات، وذلك بعد ورود تقرير الطب الشرعى وثبوت العلاقة غير الشرعية بينهما.

وكشفت التحقيقات الخاصة بواقعة مقتل ميكانيكى، عثر على جثته ملقاة على جانبى طريق ميناء دمياط - كفر البطيخ بمنطقة عزبة 6   فى 4 أبريل الماضى، وتبين أن زوجة المجنى عليه  وراء قتله، بالاشتراك مع عشيقها الطبيب، لكى يخلو لهما الجو.

أكدت تحريات مباحث كفر البطيخ أن المجنى عليه كان يعامل زوجته بقسوة، ما اضطرها للدخول فى علاقات خارج الزواج، خاصة وأنها فتاة لعوب وتتمتع بقدر من الجمال ما جعلها بؤرة اهتمام الأطباء والعاملين بالمستشفى .

 


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