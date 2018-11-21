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تأجيل محاكمة بديع و46 آخرين بـ"أحداث قسم شرطة العرب" لـ 19 ديسمبر

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 12:22 م
تأجيل محاكمة بديع و46 آخرين بـ"أحداث قسم شرطة العرب" لـ 19 ديسمبر محمد بديع مرشد جماعة الإخوان-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار سامي عبد الرحيم، تأجيل إعادة محاكمة محمد بديع و46 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، فى أحداث العنف التى وقعت فى محافظة بورسعيد فى أغسطس 2013، والمعروفة باسم "أحداث قسم شرطة العرب"، لجلسة 19ديسمبر لاستكمال فض الأحراز.
 
وكانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد، قد سبق وأصدرت فى شهر أغسطس 2015    حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

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