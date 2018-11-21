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اليوم.. محاكمة المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 05:00 ص
اليوم.. محاكمة المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى محكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحى
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تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى، وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان وعبدالله سلام وأسامة ابو شعيشع، وسكرتارية مجدى جبريل وعمر عاشور.

وفى الجلسة الماضية فضت هيئة المحكمة الأحراز وهى عدة مظاريف وتبين بداخلها 6 أسطوانات، وخطابات خاصة بشركة فودافون للمتهم صموئيل، وخطاب لأحد البنوك.

وطلب الدفاع من هيئة المحكمة تصحيح بعض الأسماء للمتهمين، وتم تصحيحهم وهم شيرين نافنيد والمتهم الرابع جان سوروا تشيك والمتهم الخامس هانز كلستوفر هولزيل، والمتهم السادس جون تومسزوسكى، والمتهمه السابعة هويدا خالد البرعى، والمتهمة التاسعة سانجا مارت، المتهمة العاشرة جيسكا اليزابيث كيجان، وكذلك المتهمة ماريانا.

كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قررت إحالة القضية للدائرة الخامسة عشر المنعقدة فى عابدين برئاسة المستشار محمد على الفقى، حيث إنها دائرة الاختصاص وفقًا لقرار الجمعية العمومية.

يشار إلى أن محكمة النقض قضت بإلغاء الأحكام الصادرة بحق 16 متهمًا، والتى تراوحت ما بين الحبس ما بين سنة وسنتين مع الشغل والغرامة المالية، وإعادة محاكمتهم من جديد فى قضية التمويل الأجنبى غير المشروع لـ5 منظمات أجنبية كانت تعمل بمصر.

وتضمن منطوق الحكم القضاء بعدم جواز الطعن المقدم من أحد الأشخاص المدعين مدنيا قبل جميع المتهمين فى القضية وسقوط الحق فى الطعن من المحكوم عليهم روبرت فريدريك بيكر، وشريف أحمد صبحى، ويحيى زكريا غانم، وإسلام محمد أحمد فؤاد.

كما تضمن منطوق الحكم القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمة الطاعنين "المتهمين" الـ 16، بما فيهم من قضى بسقوط الطعن المقدم منهم، ودون المحكوم عليهم.


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