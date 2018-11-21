اليوم.. المؤتمر الإقليمى لنظم المعلومات الجغرافية بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية المؤتمر الإقليمى لنظم المعلومات الجغرافية تحت عنوان "الحكومات الإلكترونية ونظم المعلومات الجغرافية"، وذلك اليوم الأربعاء.

ينقسم برنامج المؤتمر إلى حلقة نقاش بعنوان "المدن الذكية منظور متكامل"، وتضم كوكبة من رواد نظم المعلومات الجغرافية فى مصر مثل الدكتور عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربى للاقتصاد الرقمى ورئيس مجلس إدارة شركة الحلول الذكية للتطوير والأعمال، والدكتور لطفى كمال عبده عزاز أستاذ العمران ونظم المعلومات الجغرافية بقسم الجغرافيا بجامعتى المنوفية والقصيم، والدكتور ماجد غنيمة رئيس قسم هندسة الميكاترونكس فى جامعة عين شمس، والدكتور مهندس أيمن سليمان نائب مدير مركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى بمكتبة الإسكندرية، والمهندس سيد محمود بدرى استشارى تحسين الخدمات وبناء القدرات ببرنامج تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات بمحافظة القاهرة، والدكتور أحمد وهبى مدير مركز البيانات والمعلومات ممثلاً عن الشركة الراعية، والدكتور مهندس محمد مهينة نائب مدير مركز دراسات الاسكندرية وحضارة البحر المتوسط.

ويتضمن الجزء الثانى من المؤتمر عدد من العروض التطبيقية لاستخدامات نظم المعلومات الجغرافية. كما يصاحب المؤتمر معرضًا للخرائط التى استخدمت فيها نظم المعلومات الجغرافية، وتحكيم الأعمال المشاركة فى مسابقة رسم الخرائط الرقمية التى كانت قد أقيمت للطلبة والمهتمين بنظم المعلومات الجغرافية، وتوزيع الجوائز على الفائزين فى المسابقة.