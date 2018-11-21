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اليوم.. إعلان تفاصيل استضافة مصر للقمة الدولية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 07:06 ص
اليوم.. إعلان تفاصيل استضافة مصر للقمة الدولية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة
كتب – إسلام سعيد
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تنظم وزارة الصناعة والتجارة مؤتمرا صحفيا اليوم الأربعاء بحضور سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة باستضافة مصر للقمة الدولية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام المقبل.

يشار إلى أن مصر حصلت على استضافة القمة الدولية للصناعات الصغيرة و ريادة الأعمال الذي ينظمه المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة ICSB من 16-21 يونيو المقبل.

والمجلس الدولى للمشرعات الصغيرة الذي يتخذ من واشنطن مقرا له تأسس عام 1955 وهو أقدم منظمة في العالم معنية بالصناعات الصغيرة وريادة الأعمال، ويعقد اجتماعات دورية ومؤتمرات لتبادل المعرفة ورسم السياسات والاستراتيجيات الخاصة بكيفية تطوير وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عالميًا.


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