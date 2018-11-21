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اليابان مستعدة للعمل من أجل استقرار تحالف نيسان-رينو

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 10:55 ص
اليابان مستعدة للعمل من أجل استقرار تحالف نيسان-رينو كارلوس غصن
رويترز
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قالت اليابان اليوم الأربعاء إنها مستعدة للعمل من أجل استقرار تحالف نيسان-رينو العالمى بعد القبض على رئيس مجلس إدارة الشركتين كارلوس غصن، حيث ذكرت صحيفة أساهى أن ممثلى الادعاء يدرسون رفع دعوى قضائية على شركة صناعة السيارات اليابانية.

وتصور نيسان موتور نفسها على أنها ضحية لغصن، أحد أشهر الشخصيات القيادية فى قطاع السيارات العالمى، والمتهم بارتكاب مخالفات على مدى سنوات تشمل استخدام أموال الشركة لأغراض شخصية والتقليل من بيانات الدخل الذى يجنيه. وتخطط الشركة لعزله من منصبه غدا الخميس.

وألقت السلطات اليابانية القبض على غصن يوم الاثنين وقالت إنه والمدير جريج كيلي تآمرا لتقليل بيانات مخصصات غصن المالية في نيسان على مدى خمسة أعوام بدءا من السنة المالية 2010 لتظهر نحو نصف حجمها الفعلي البالغ عشرة مليارات ين (88.65 مليون دولار).

 

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