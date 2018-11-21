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النفط يرتفع دولارا للبرميل بعد انخفاضه 6%

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 10:13 ص
النفط يرتفع دولارا للبرميل بعد انخفاضه 6% النفط _ أرشيفية
(رويترز)
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ارتفع النفط بنحو دولار للبرميل اليوم الأربعاء، ليعوض بعضا من الخسائر التى سجلها فى الجلسة السابقة والبالغة 6%، مدعوما بتقرير عن انخفاض غير متوقع فى مخزونات النفط الخام التجارية فى الولايات المتحدة وواردات قياسية للهند من الخام.

لكن المستثمرين ما زالوا قلقين، مع تحذير وكالة الطاقة الدولية من ضبابية غير مسبوقة فى أسواق النفط بسبب البيئة الاقتصادية الصعبة والمخاطر السياسية.

وبحلول الساعة 0516 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت 63.60 دولار للبرميل، مرتفعة 1.07 دولار أو 1.7% مقارنة مع الإغلاق السابق.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 1.03 دولار أو 1.9 %إلى 54.46 دولار للبرميل.

يأتى الارتفاع اليوم بعد تقرير صادر عن معهد البترول الأمريكى مساء أمس الثلاثاء ذكر أن مخزونات النفط الخام التجارية فى الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضى على غير المتوقع بمقدار 1.5 مليون برميل إلى 439.2 مليون برميل فى الأسبوع المنتهى فى 16 نوفمبر.

ويقول متعاملون، إن واردات الهند القياسية من النفط الخام البالغة نحو 5 ملايين برميل يوميا قدمت الدعم للأسعار أيضا.

لكن ارتفاع الخام اليوم لم يعوض الضعف العام الذى اعترى السوق، حيث انخفض الخام بما يزيد على 6% فى الجلسة السابقة فى ظل عمليات بيع بأسواق الأسهم العالمية.

وقال فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية أمس الثلاثاء، "إن الاقتصاد العالمى لا يزال يمر بفترة صعبة جدا وهو هش للغاية".


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