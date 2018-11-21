المعاهد الازهرية تنفذ برنامج "حفص" لضبط تلاوة معلمي القرآن الكريم

كتب لؤى على

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، بالتعاون مع كلية القرآن الكريم بطنطا، الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج «حفص»، بمنطقة الغربية، لضبط تلاوة معلمى القرآن الكريم، وأدائهم داخل الفصول الدراسية بتلاوة صحيحة مثبتة،واستمرت فعاليات المرحلة الأولى لمدة ثلاث أسابيع، واستفاد منها نحو 337 معلمًا ومعلمة، من مختلف معاهد المنطقة.

يُنفذ برنامج "حفص" في إطار اهتمام قطاع المعاهد الأزهرية بمعلمي القرآن الكريم بالأزهر الشريف، والارتقاء بالكفاءة المهنية لهم، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية من هذا البرنامج يوم السبت المقبل الموافق 24/ 11/ 2018م، بمنطقة بنى سويف الأزهرية، بالتعاون بين الإدارة العامة للشئون الفنية التعليمية، والمكتب الفني لقطاع المعاهد، والإدارة العامة للتدريب.