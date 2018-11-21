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الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 07:36 ص
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المرور تضع حواجز حديدية بمحيط اﻹغلاق الجزئى لكوبرى المشير طنطاوى لمنع الزحام

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 07:00 ص
المرور تضع حواجز حديدية بمحيط اﻹغلاق الجزئى لكوبرى المشير طنطاوى لمنع الزحام أعمال تطوير بمحور المشير
كتب عبد الرحمن سيد
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وضعت اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، العديد من الحواجز الحديدية بمحيط إغلاق جزئى لكوبرى المشير طنطاوى الذى يستغرق شهرين بسبب إصلاحات وأعمال تطوير لمنع الزحام والتى تتم بالتنسيق مع إدارة المهندسين العسكريين لغلق كوبرى المشير أمام حركة المرور للقادم من محور الشهيد اتجاه N A ،على أن يتم استكمال السير طوليا بمحور الشهيد فيمينا مطلع كوبرى المشير الغربى المستحدث اتجاه محور N A والقاهرة الجديدة وسط انتشار الخدمات المرورية بمحيط تلك اﻷعمال لحين الانتهاء من التعديلات النهائية بتغير حركة باتجاه سير السيارات أعلى كوبرى المشير ليكون اتجاه سير المركبات من محور  N A الى محور الشهيد.

 وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة لتيسير حركة المرور بالمنطقة، وستقوم الشركة المنفذة للمشروع بوضع المساعدات الفنية والاقماع والاضاءات الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود اعمال بالمنطقة.


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