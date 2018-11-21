المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية يهنئ البابا تواضروس بعيد جلوسه السادس

قدم المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد جلوسه السادس على الكرسى المرقسى للكنيسة الأرثوذكسية.

وأكد المجمع المقدس، فى بيان له اليوم، أنه وبينما تمر الكنيسة ببعض التجارب والضيقات من استشهاد أولادنا وإصابة الكثيرين الذين نصلي من أجل شفاءهم، وفقد البعض أحبائهم وأقاربهم الذين نقدم لهم خالص العزاء على رجاء القيامة يعلن الرب مجده فنهتف "وَلكِنَّنَا فِي هذِهِ جَمِيعِهَا يَعْظُمُ انْتِصَارُنَا بِالَّذِي أَحَبَّنَا. وعَظَّمَ الرَّبُّ الْعَمَلَ مَعَنَا، وَصِرْنَا فَرِحِينَ.

وأضاف المجمع المقدس للكنيسة في بيانه أنهم يقدمون التهنئة لصاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني فى عيد جلوس قداسته السادس على كرسي مارمرقس، شاكرين الرب على اختيار السماء لقداسته ليقود الكنيسة فى هذا الزمان، مقدرين مدى التعب والمجهود الكبير الذي يقوم به قداسة البابا فى جميع مجالات الخدمة المتعددة، شاعرين أنه لا بد من أن هناك معونة خاصة ونعمة سمائية تؤازر قداسته لتحقيق كل هذه الإنجازات على المستوى الرعوي والروحي والتدبيري والتنظيمي والإنشائي والمعماري في هذه المدة القصيرة.

وتابع البيان، :"ولعل الاحتفال بمرور خمسين عامًا على افتتاح كاتدرائية القديس العظيم مارمرقس الكبرى بالعباسية وتدشينها في صورتها الرائعة بيد قداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني ومشاركة أكثر من مائة مطران وأسقف من داخل مصر وخارجها يوم الأحد الماضى لهو أعظم شاهد على هذه الإنجازات الرائعة والنعمة السمائية، وعلامة فارقة في تاريخ كنيستنا المعاصر".

واختتم اليبان قائلا، :"نصلي جميعا أن يمنح الرب قداسة البابا نعمة فوق نعمة، ويعطيه الصحة والقوة والمعونة على الدوام للمزيد من العمل المثمر والمتكاثر مع شركة روح الله القدوس، ضارعين إلى إلهنا الصالح أن يبقى لنا حياة قداسته سنينًا عديدة وأزمنة سلامية مديدة لخدمة الكنيسة وبلادنا المحبوبة مصر وكل العالم".