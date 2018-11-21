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القوى العاملة تعلن صرف 350 ألف جنيه مستحقات لمواطن مصرى بإيطاليا

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 09:21 ص
القوى العاملة تعلن صرف 350 ألف جنيه مستحقات لمواطن مصرى بإيطاليا محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو - إيطاليا، نجح فى تسوية الخلافات العمالية بين المواطن "أشرف.م.ع" من محافظة القليوبية، وبين صاحب العمل "نسيبه" الذى تحول من نزاع عمالى إلى نزاع طال استقرار أسرة المواطن المكونة من زوجة وطفلين، حيث أوشك المواطن علي طلاق زوجته، وأصبح هناك تبادل للقضايا في ساحة القضاء المصرى والإيطالى، وتم حل النزاع وديا وبلغ قيمة مستحقات المصري ما يوازى 350 ألف جنيه.

وقال المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة هيثم سعد الدين، إن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالى بميلانو، بمتابعة مشكلة المواطن المصري المذكور، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وأشار إلي أن الوزير تلقى تقريرا عبر  المستشار العمالى بميلانو عزت عمران، أكد فيه أن مكتب التمثيل العمالى تدخل  لحل نزاع المواطن "أشرف.م.ع" وبين "نسيبه" صاحب العمل بناءً علي تعليمات السفير ايهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو، وذلك على مدى أكثر من شهرين فى وجود وسطاء من الجالية المصرية، وبالفعل تم التوصل لنقطة التقاء بين الطرفين وجاري التنازل عن القضايا والبلاغات المتبادلة ، وتم الحصول على وصلان أمانة متبادلين بين الطرفان وتسوية الخلاف المادى والذى كانت قيمته 350 ألف جنيه مصرى.


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مستحقات

مصري

إيطاليا




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