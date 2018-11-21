القوات العراقية: استهداف 9 أوكار إرهابية لتنظيم "داعش" فى كركوك

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أعلنت مديرية استخبارات كركوك العراقية، اليوم الأربعاء، استهداف 9 أوكار إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" بعملية عسكرية مشتركة جنوب المحافظة.

وقالت المديرية - في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن قوة أمنية من الشرطة الاتحادية واللواء ١٦ في الحشد الشعبي واستخبارات كركوك، تمكنت من استهداف 9 أوكار إرهابية في منطقة وادي الشاي جنوب كركوك، مضيفة أن عملية الاستهداف تمت عقب اعترافات لأحد قادة "داعش" اعتقل من قبل استخبارات كركوك.

وتعلن القوات الأمنية العراقية بين الحين والآخر عن اعتقال عناصر تابعة لتنظيم "داعش" واستهداف أوكار للتنظيم في مناطق متفرقة من البلاد.