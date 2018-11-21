video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 06:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

القوات العراقية: استهداف 9 أوكار إرهابية لتنظيم "داعش" فى كركوك

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 05:27 م
القوات العراقية: استهداف 9 أوكار إرهابية لتنظيم "داعش" فى كركوك القوات العراقية
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت مديرية استخبارات كركوك العراقية، اليوم الأربعاء، استهداف 9 أوكار إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" بعملية عسكرية مشتركة جنوب المحافظة.

وقالت المديرية - في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن قوة أمنية من الشرطة الاتحادية واللواء ١٦ في الحشد الشعبي واستخبارات كركوك، تمكنت من استهداف 9 أوكار إرهابية في منطقة وادي الشاي جنوب كركوك، مضيفة أن عملية الاستهداف تمت عقب اعترافات لأحد قادة "داعش" اعتقل من قبل استخبارات كركوك.

وتعلن القوات الأمنية العراقية بين الحين والآخر عن اعتقال عناصر تابعة لتنظيم "داعش" واستهداف أوكار للتنظيم في مناطق متفرقة من البلاد.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

علاوى يدعو روسيا إلى دعم استقرار العراق وتهدئة الأوضاع بالمنطقة

عمار الحكيم يشدد على ضرورة إبعاد العراق عن المحاور الإقليمية والدولية

العراق

كركوك

داعش




لا تفوتك
الإسكان: 120 وحدة جاهزة للتسليم بـ"دار مصر" للإسكان المتوسط فى العبور

الإسكان: 120 وحدة جاهزة للتسليم بـ"دار مصر" للإسكان المتوسط فى العبور

إيد واحدة.. فتيات مسلمات يشاركن فى تنظيف وتجميل كنيسة بالمنيا

إيد واحدة.. فتيات مسلمات يشاركن فى تنظيف وتجميل كنيسة بالمنيا

أرقام حجز مشروعات الإسكان تتحدى "الفقاعة العقارية".. المنصورة الجديدة تحقق 1.5 مليار جنيه فى 3 أيام.. والمصريين بالخارج يحجزون كل قطع الأراضى بالمرحلة السادسة بمشروع بيت الوطن بمجرد فتح الموقع للحجز

أرقام حجز مشروعات الإسكان تتحدى "الفقاعة العقارية".. المنصورة الجديدة تحقق 1.5 مليار جنيه فى 3 أيام.. والمصريين بالخارج يحجزون كل قطع الأراضى بالمرحلة السادسة بمشروع بيت الوطن بمجرد فتح الموقع للحجز

العذاب داخل سلخانات أردوغان.. "الديكتاتور" لا يعرف سوى لغة "الوحشية" مع معارضيه.. تقارير صادمة تكشف: 1500 سجين مريض داخل السجون بينهم 402 يعانوا أمراض مزمنة.. ووفاة 2300 شخص بالمعتقلات خلال الـ 8 سنوات الأخيرة

العذاب داخل سلخانات أردوغان.. "الديكتاتور" لا يعرف سوى لغة "الوحشية" مع معارضيه.. تقارير صادمة تكشف: 1500 سجين مريض داخل السجون بينهم 402 يعانوا أمراض مزمنة.. ووفاة 2300 شخص بالمعتقلات خلال الـ 8 سنوات الأخيرة

عودة دوريات أوروبا.. تعرف على أهم المباريات المنتظرة بعد أسبوع "فيفا"

عودة دوريات أوروبا.. تعرف على أهم المباريات المنتظرة بعد أسبوع "فيفا"

عمل من مخلفات الموز قماش.. شاب قناوى نقل تجربة شرق آسيا وفتح خط إنتاج مصرى

عمل من مخلفات الموز قماش.. شاب قناوى نقل تجربة شرق آسيا وفتح خط إنتاج مصرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة