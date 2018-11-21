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القبض على 4 سائقين من متعاطى المخدرات فى الإسماعيلية

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 09:18 م
القبض على 4 سائقين من متعاطى المخدرات فى الإسماعيلية الرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور الاسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المرور من ضبط 4 سائقين لسيارات نقل وأجرة وملاكى من متعاطي المخدرات بعد خضوعهم للتحاليل الطبية فى حملة مرورية.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية إخطارا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور الإسماعيلية واللجنة الطبية المرافقة له بإجراء تحليل المخدرات  لعدد كبير من قائدى السيارات خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية أسفرت عن وجود 4 حالات ايجابية لسائقين سيارات أجرة وملاكى يتعاطون المخدرات.

و هم " احمد.ع.ح"32 عاما مقيم ام الزين الزقازيق شرقية و"محمد.ج.م"34 عاما مقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية و"محمد.ص.م"31 عاما مقيم الحسينية شرقية و"على .ح.أ"37 عاما مقيم ميت غمر دقهلية.  

تم التحفظ على السائقين وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

 


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