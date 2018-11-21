القبض على 11 عنصرا إجراميا وأسلحة نارية ومخدرات خلال حملة أمنية ببنها

كتب - نيفين طه

قاد اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، حملة تفتيشية مكبرة بدائرة مركز بنها، استهدفت العناصر الإجرامية الخطرة وضمت ضباط مجموعات العمل من إدارة البحث الجنائى، بالاشتراك مع وإدارة المرور مدعومة بمجموعات من إدارة قوات الأمن، وذلك لتحقيق التواجد الأمنى بشكل فعال لفرض السيطرة الأمنية وتفعيل القانون وإعلاء هيبة الدولة تحت الأشراف الميدانى لقيادات إدارة البحث الجنائي.

وتأتى الحملة فى إطار توجيهات وزير الداخلية، وتعليمات اللواء مساعد الوزير لقطاع الأمن العام بالقيام بحملات يومية على مستوى جميع مديريات الأمن، لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومداهمة الأوكار والبؤر الإجرامية وضبط كافة صور الخروج عن الشرعية، وذلك فى مجال الحملات المتنوعة واسعة الانتشار لإشعار المواطنين بالتواجد الشرطى الفعال بالشارع المصرى .

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 11متهما من العناصر الخطرة، و7 أسلحة نارية، و4 قضايا مخدرات بإجمالى 55 جرام حشيش، و200 جرام هيروين،و60 قرصا مخدرا، و3000 قرص منشطات جنسية.