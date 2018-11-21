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القبض على عاطل وراء سرقة الشاشات من الشقق فى عين شمس

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 12:37 م
القبض على عاطل وراء سرقة الشاشات من الشقق فى عين شمس المتهم وعميله والمضبوطات
كتب محمد أبو ضيف
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ألقى رجال مباحث قسم شرطة عين شمس، أثناء تفقد الحالة الأمنية بشارع أحمد عرابى، القبض على "عرفه م إ" 18 سنة، عاطل، وبحوزته شاشة عرض مجهولة المصدر، واعترف بسرقتها من داخل شقة "عبد الله ع م" 70 سنة، بالمعاش، بأسلوب "كسر الباب".
 
ومن خلال تطوير مناقشته اعترف بارتكابه 5 وقائع سرقات مساكن بذات الأسلوب، وسرقة 5 شاشات عرض من الشقق بالمنطقة، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدي عميله "سيئ النية" عامل بمحل أدوات كهربائية، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وقررت النيابة العامة حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.
 
 

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