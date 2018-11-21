القبض على ثلاثة عاطلين بحوزتهما 140 طربة حشيش بقها

نجحت مباحث القليوبية بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات، فى القبض على تشكيل عصابى للاتجار بالمخدرات بحوزتهما 140 طربة حشيش وبندقتين، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيامهم بضبط ثلاثة عاطلين بمدينة قها، كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وتم ضبطهما وبحوزتهم بندقية آلية وأخرى خرطوش، و140طربه حشيش مخدر، ومبالغ مالية وسيارتين.

وبمواجهتهما اعترفا بأن تلك الأموال حصيلة البيع، والسلاح للدفاع عن تجارتهما الآثمة، والسيارتين لتوزيع المواد المخدرة على عملائهم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.