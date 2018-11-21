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الفنان محمد صبحى بـ"كل يوم": مسرح مصر قلة أدب مش فن.. احنا مش فى قهوة

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 10:35 م
الفنان محمد صبحى بـ"كل يوم": مسرح مصر قلة أدب مش فن.. احنا مش فى قهوة الفنان محمد صبحى
كتب أيمن رمضان
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قال الفنان محمد صبحى، إننا نعانى من تغييب العقل والوعى فى العديد من الأعمال الفنية، وتابع: "كل عصر كان به إسفاف فنى حتى فى عهد عبد الناصر الذى قيل عنه ما قيل تم عمل أعمال فى منتهى الجرئة ولم يتم اعتقال القائمين على هذه الأعمال .. والإسفاف كان موجود فى جميع العصور".

وأضاف "صبحى" خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى، والإعلامية خلود زهران، عبر فضائية "ON E" أنه ليس كل ما يقدم فن، مشدداً على أن الفن لا يخدش القيم أو يربى النشء على اشياء سيئة، وتابع: "الفن اختيار وأنت اخترت أن تكون قليل أدب دى حاجة براحتك".

وتابع: "أقول لأشرف عبد الباقى عيب لما تقول على المسرح ستارة وكرسى .. ويتريق على ما قلته.. مش عيب أنك تقدم اسكتشات.. يقول إننى أسيطر على الممثلين اللى معايا.. هؤلاء اصدقائى احنا مش فى قهوة وده مصير بلد بتتبنى وإنسان بيتبنى"، لافتاً إلى أنه خرج من فرقته  277 نجم.

واستكمل "صبحى"  قائلاً: "يوجد شخصية عربية معترضة على تسمية –مسرح مصر- .. ولو أنا مسمى فرقتى مسرح مصر أنا هتوضأ كل يوم من غير صلاة يعنى.. ولما نعمل فلوس كفاية ونعمل فن.. مش أجى فى الآخر واقدم كل ما هو محبط ومؤذى "، مشدداً على أن مصر لها مكانة كبيرة يجب احترامها، والفن رفع من قيمة مصر ولم يسحب من قيمتها.

وأكد الفنان محمد صبحى، أن هناك فنانين لا يجدون ما يأكلونه ولكنهم لديهم كرامة وموجودين فى بيوتهم ولا يعلمون.

وفى سياق آخر وتعليقاً على الانفجار السكانى الذى تعانى منه البلاد، قال "صبحى" إننا نريد وعى حقيقى فى عملية الزيادة السكانية التى تعد احد معوقات التنمية بمصر ، وتوعية المواطنين بطريقة لا تكون مبنية على الترهيب أو الترغيب، وتابع: "بدون إجبار أو ترغيب أو تهديد".

 

 

 


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