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الشرطة الهندية: عاطل يعترف باغتصاب وقتل 9 أطفال

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 03:41 م
الشرطة الهندية: عاطل يعترف باغتصاب وقتل 9 أطفال الشرطة الهندية
رويترز
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قالت الشرطة الهندية اليوم الأربعاء إن شابا عاطلا عن العمل يبلغ من العمر 20 عاما اعترف باغتصاب وقتل 9 فتيات تتراوح أعمارهن بين ثلاث وسبع سنوات فى العاصمة نيودلهى وثلاث مدن أخرى على مدى العامين الماضيين.

وتلقى القضية الضوء على عدد الأطفال الذين يختفون كل عام في الهند، وتثير تساؤلات حول ما إذا كان لدى الشرطة إمكانيات كافية للتحقيق فى مثل هذه الجرائم الجنسية البشعة.

جاء اعتراف الرجل بعد القبض عليه يوم الاثنين بتهمة اغتصاب وقتل طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات يوم 11 نوفمبر فى منطقة عشوائية بمدينة جوروجرام المتاخمة لنيودلهى والتى تشتهر بالمراكز التجارية الفاخرة والوحدات السكنية الفارهة.

وقال سوبهاش بوكن وهو محقق مساعد ومسؤول بالعلاقات العامة فى شرطة جوروجرام إن محكمة سمحت للشرطة أمس بحبس الرجل احتياطيا لمدة ثماني أيام، مضيفا أن المتهم لم يوكل محاميا للدفاع عنه حتى الآن.

ولم يتسن لرويترز التواصل مع المتهم في السجن للحصول على تعليق.

 

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