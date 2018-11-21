الشرطة الألمانية تجرى تدريبا واسع النطاق لمكافحة الإرهاب غربى البلاد

برلين (أ ش أ)

أجرت الشرطة الألمانية تدريبًا واسع النطاق لمكافحة الإرهاب فى مطار "كولونيا بون" غربى البلاد، وسط مخاوف مستمرة بشأن التهديد الذى يشكله المتطرفون.

وذكرت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن حوالى ألف ضابط من الشرطة ووحدات العمليات الخاصة شاركوا فى التدريبات إلى جانب 300 ممثل يؤدون دور المدنيين.

وقد قامت فكرة التدريبات على محاولة التصدى لمجموعة من المتطرفين -المدربون عسكريًا على مستوى عال- فى محاولتهم إسقاط أكبر عدد ممكن من الضحايا المدنيين.